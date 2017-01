Stadig intet klart svar om Kangerlussuaq og Narsarsuaq

Indbyggerne i Kangerlussuaq og Nararsuaq har gentagne gange efterlyst svar på, hvordan fremtiden for deres lufthavne og dermed deres bygd ser ud.

Og lige så mange gange har Naalakkersuisut forsikret, at lufthavnene vil blive bevaret, men uden at forklare, hvor meget trafik der ventes i de to lufthavnen, når lufthavnene i Ilulissat og Nuuk er udbygge til atlantlufthavne og lufthavnen i Qaqortoq står klar.

Og der er heller ikke nye oplysninger at hente, i et svar på et § 37-spørgsmål fra Randi Vestergaard Evaldsen (D).

Den nu afgåede naalakkersuisog for infrastruktur, Martha Lund Olsen (S) bedyrer endnu engang, at lufthavnene skal bestå.

Men herefter bliver det hele mindre klart.

- Driften skal dog afstemmes med brugen, og denne vil i høj grad afhænge af den nye luftfartsinfrastruktur, skriver hun i sit svar.

Hun tager ikke stilling til, at hovedparten af passagerne til Kangerlussuaq i dag flyver videre til Nuuk eller Ilulissat, men nøjes med mere uforpligtende at skrive:

- Med nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat, samt nye nordatlantiske baner i Qaqortoq og Tasiilaq er det givet at trafikmønsteret vil ændres.