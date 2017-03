Søster: Overfaldsmand ville tage livet af hende

Søsteren til kvinden forklarer over for Sermitsiaq.AG, at hele familien er ”dybt rystet”.

Skrækhistorien

- Det er en skrækhistorie, som man gik og troede kun kunne finde sted i udlandet. Overfaldsmanden forsøgte at tage livet af hende, fastslår hun om den episode, hendes lillesøster blev udsat for.

På vej hjem bliver hun pludselig overmandet af en grønlandsk udseende mand, der tvang hende ned i sneen.

Hun kæmpede som besat for at komme op at stå igen, og det lykkedes flere gange.

- En mand i voreas familie har altid forklaret os piger, hvordan vi skulle klare os i en sådan situation. Ja, han mente, at vi burde gå til selvforsvar. Min søster har fortalt mig, at hun huskede et af de selvforsvars-tip, vi fik i sin tid, fortæller søsteren.

Kæmpede sig til hoveddøren

Ved at tage ham hårdt i underarmen blev han nødt til at slippe hende, og hun formåede at kæmpe sig tættere og tættere på hjemmets dør for til sidst at kunne banke på døren, så moderen kunne komme til undsætning.

- Det var først i det øjeblik, at vores mor åbnede døren, at gerningsmanden valgte at løbe væk, oplyser søsteren.

Den 27-årige kvinde har tydelige mærker efter kvælningsforsøg, og hun blev straks sendt på lægeklinikken efter den hårdhændede voldsepisode.

Fantastisk hjælp fra læger og politiet

- Jeg må sige, at såvel personalet på lægeklinikken som politiet har ydet en fantastisk indsats og været en god støtte, forklarer søsteren, der oplyser, at søsteren kom hjem for at sove senere på natten, fordi hun simpelt hen ikke turde være alene i sin seng. Nogen skulle være i nærheden.

Den 27-årige kvinde er tilbudt psykologhjælp, så hun kan få bearbejdet den traumatiske oplevelse.

Politiet oplyser, at gerningsmanden fortsat er på fri fod.