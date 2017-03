Kvinde overfaldet - gerningsmand på fri fod

En dybt chokeret kvinde anmeldte ved midnatstid et overfald, begået af en grønlandsk udseende mand. Det skete i Nuuk.

Gerningsmanden er på fri fod, oplyser vagtchef Mads Lynge.

I første omgang blev en kvinde overfaldet ved Qullilerfik og Radiofjeldet, men kvinden fik hjælp af mænd, der kom ilende til hjælp. Gerningsmanden undslap og løb væk.

Nyt offer

Det lykkedes imidlertid gerningsmanden at forgribe sig på et nyt kvindeligt offer, der fik meget synlige skader i hoved- og halsregionen.

Politiet oplyser, at de tager sagen meget alvorligt og at man arbejder på højtryk for at efterforske sagen.

Kvinden, der blev overfaldet, var så chokeret i nat, at hun kun svagt kunne beskrive overfaldsmanden.

- Hun blev bragt på sygehuset for at få lægehjælp. Vurderingen er, at hun ikke vil få varige fysiske mén, men psykisk har det naturligvis påvirket hende, oplyser vagtchefen til Sermitsiaq.AG.

Politiet vil senere tage en snak med kvinden, der blev udsat for volden, når hun har fået den uhyggelige hændelse lidt på afstand. Derfor vil vagtchefen heller ikke udelukke, at politiet vil gå ud med en efterlysning senere og bede Nuuk-borgerne om hjælp til opklaring.

Central rolle i efterforskningen

Den første kvinde, der slap for alvorlige skrammner, fordi tililende mænd hjalp hende kan spille en central rolle i politiets efterforskning. Hun skulle angiveligt have haft en lyserød hue og jakke på, og det forlyder, at politiet gerne vil i kontakt med hende og de mænd, der hjalp hende.

Vagtchef Mads Lynge vurderer, at andre borgere i Nuuk ikke bør være bange for at gå ud i det offentlige rum.