Small Time Giants slap nådigt fra trafikuheld

- En stor amerikansk pickup kørte overfor rødt og ramte vores bil med høj fart. Vi kunne selv komme ud af bilen og kunne selv gå tilbage til hotellet. Vi er lykkelige for at slippe med liv og lemmer i behold – og ikke mindst hinanden i behold. Vi er ikke færdige med landevejen, musikken eller Amerika. Livet er skrøbeligt. Kram hinanden nu, skriver bandet i et facebook-opslag.

På Facebook kan man se ulykkesbilen, der er væltet om på taget.

Bandet er for tiden på turné i USA.