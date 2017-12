Slut for Kruses frie fiskezoner

Det skal være slut med de kvotefrie områder i det kystnære fiskeri efter hellefisk. Det har Naalakkersuisut ifølge IA-formand Sara Olsvig besluttet. Det skriver KNR.

- Det, som Naalakkersuisut har lavet aftale om, og som Inuit Ataqatigiit har opnået, det er, at der skal ske en opstramning i det kystnære fiskeri efter hellefisk, og at de kvotefrie zoner skal afskaffes. Det er de krav, som vores politiske ordfører har fremført, som vi også har gennemført i Naalakkersuisut, sagde hun onsdag til Qanorooq.

De kvotefrie områder blev indført i 2014 efter et forslag fra den nuværende naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl-Kristian Kruse (S). Han har også i sin egenskab som naalakkersuisoq gentagne gange fastholdt, at de kvotefrie områder er en god idé.

Udover afskaffelsen af de kvotefrie zoner, så skal Naalakkersuisut ifølge Sara Olsvig (IA) også drøfte om de årlige kvoter skal sænkes med 10 procent, selvom de allerede er vedtaget.

