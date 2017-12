Selskab: Nye regler gør det sværere at anlægge miner

Som vi kunne fortælle fredag, så er reglerne for udenlandske arbejder i mineindustrien ganske pludselig blevet ændret.

Hidtil har mineselskaberne kunnet ansætte udenlandske arbejdere i op til tre måneder uden at det har krævet en arbejdstilladelse. Den officielle fortolkning fra Udlændingestyrelsen har hidtil været, at dette gælder både for efterforsknings- og udnyttelsetilladelser.

Men nu gælder reglerne pludseligt ikke mere for selskaber med en udnyttelsestilladelse. Det fremgår af et nyhedsbrev fra advokatfirmaet Nuna Law, der advarer selskaberne om den nye fortolkning.

Har behov for midlertidige ansatte

Et af de selskaber, der er berørt af de nye regler er Hudson Ressources, der er i færd med at anlægge en anorthosit-mine i nærheden af Kangerlussuaq. Og det er netop, når en ny mine skal opbygges, at der kan være behov for kortvarige ansættelser af medarbejder til specialiserede opgaver.

- Den nye fortolkning af reglerne vedrørende arbejdstilladelserne gør det ikke ligefrem nemmere, at anlægge en mine i Grønland, siger administrerene direktør i Hudson Ressources, James Tuer til Sermitsiaq.AG.

James Tuer understreger gentagne gange, at Hudsonn Ressources i første omgang altid forsøger at ansætte lokal arbejdskraft.

- Problemet opstår under anlæggelse af minen, hvis vi bliver nødt til at flyve hold ind for midlertidige jobs, fordi ingen lokale medarbejdere er til rådighed. Når først minen er etableret er det vores plan at ansætte lokale i så stort omfang som overhovedet muligt, understreger James Tuer.

- Regler er en barriere

Hos Grønlands Erhverv frygter man, at de nye regler kan skade udviklingen i mineindustrien.

- Det er en reel barriere for selskaberne, der stiller sig i vejen for deres mulighed for at udnytte deres udnyttelsestiladelse, siger direktør i GE, Brian Buus Pedersen til Sermitsiaq.AG.

Han peger på, at denne undtagelsesbestemmelse i sin tid blev skrevet ind i råstofloven for at sikre, at mineselskaberne har den nødvendige arbejdskraft til rådighed.

- Denne ændring vil betyde, at selskaberne ikke længere kan ansætte, dem som de har brug for med samme effektivitet, vurderer Brian Buus Pedersen.

Arbejdstilladelser tager tre måneder

Når der fremover skal søges til en arbejdstilladelse til de kortvarige ansættelser, så forudser Nuna Law en sagsbehandlingstid på mindst tre måneder. Udlændingestyrelsen har ifølge Peter Schriver fra Nuna Law foretaget ændringen på foranledning af Departementet for Erhverv, Handel, Arbejdsmarked og Energi.

- Denne ændring er både bekymrende og uforståelig. Og vi er enig i Peter Schrivers vudering af, at den savner lovgrundlag, siger Brian Buus Pedersen.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Departementet for Erhverv, Handel, Arbejdsmarked og Energi.