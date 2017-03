Siumut i intern lufthavnskrig

Selvstyrets økonomiske beregninger af lufthavnspakken – som omfatter en ny lufthavn i Qaqortoq og baneforlængelser i Nuuk og Ilulissat – baserer sig på 'alternative fakta'.

Det mener Qeqqata Kommunia.

Bør komme frem i lyset

På kommunens seneste kommunalbestyrelsesmøde skulle Naalakkersuisuts lufthavnsplan debatteres med udgangspunkt i et oplæg fra kommunens centralforvaltning. Og det er en kras omgang, som politikerne må tage stilling til – ud over det med de falske fakta.

Vicekommunaldirektør i Qeqqata Kommunia, Laust Løgstrup, er en af penneførerne på den kontante, kommunale kritik af Naalakkersuisut.

- Vi skriver de her ting, fordi vi mener, at det nu bør klart frem i lyset, hvad der foregår. Gennem længere tid har vi brugt blidere ord, men nu vælger vi at kalde en spade for en spade. Der er solid basis for at fremføre de her ting,

forklarer han AG om den usædvanligt kontante udmelding til kommunalbestyrelsen.

