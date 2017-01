Sioux: Vi kæmper videre

Sioux-stammen Standing Rock har ikke tænkt sig at acceptere præsident Donald Trumps planer om at genoptage byggeriet af en olieledning igennem deres reservat. Det fremgår af en erklæring på facebook.

- Vi opfordrer jer til at kæmpe og stå stolt ved vores side, hedder det i erklæringen.

Samtidig beskylder de Trump for at overtræde gældende lov. En miljøvurdering (VVM) er nemlig undervejs for projektet, og stammen mener, at Trump skal afvente denne.

Samtidig gør Sioux-stammen det klart, at de vil kæmpe med alle midler for at forhindre olieldeningen. Dette omfatter juridiske midler, pres på de folkevalgte og fortsatte protester i området.

- Stå sammen som én og vi vil ikke falde, slutter erklæringen.