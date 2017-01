Nederlag ved Standing Rock

USA's præsident, Donald Trump, har tirsdag godkendt det fortsatte byggeri af to omstridte olierørledninger.

Trump har i dag underskrevet to dekreter, som udover Dakota Access og så genopliver projektet Keystone XL. Begge er tidligere blevet stoppet af miljøhensyn.

Præsidenten siger imidlertid, at begge aftaler kan blive nødvendige at genforhandle.

- Vi vil genforhandle nogle af betingelserne, og hvis de vil, kan vi se, om vi kan få bygget den rørledning, siger præsidenten ifølge AFP.

Siden april har medlemmer af Sioux-stammen slået lejr i ved Standing Rock for at protestere mod olieledningen. Undervejs har de fået støtte fra både miljøaktivister og militærveteraner.

Ledningen skal transportere råolie herfra, gennem Midtvesten og videre til den amerikanske golfkyst.

De frygter blandt andet, at den truer et vigtigt drikkevandsreservoir.

Projektet blev stoppet i december, da de amerikanske ingeniørtropper nægtede at give en endelig godkendelse.

Sioux-stammen opretholdt dog protestlejren, da de frygtede, at det sidste ord ikke var sagt i sagen. Med rette viser det sig nu.

Trump har inden sin indsættelse rettet en skarp kritik mod sin forgænger for at have bremset Keystone XL og Dakota Access.