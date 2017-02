Selvstyret afviser at flytte job ud på kysten i år

Borgmestrene i Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia ønsker at flytte offentlige arbejdspladser ud på kysten.

Men borgmestrene skal ikke forvente, at Selvstyret flytter de offentlige arbejdspladser i år.

Læs: Forslag: Her skal 600 Nuuk-job flyttes hen

Ingen flytninger i år

For naalakkersuisoq for finanser Aqqaluaq B. Egede (IA) skriver i et svar på medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldts (S) skriftlige spørgsmål, at Naalakkersuisut ikke forventer at flytte offentlige arbejdspladser i år.

- Sådanne beslutninger må forventes at have finanslovsmæssige konsekvenser og dermed skulle godkendes af Inatsisartut i forbindelse med behandlingen af et finanslovsforslag, skriver Aqqaluaq B. Egede i sit svar til Vivian Motzfeldt.

Læs: Borgmestre vil have flyttet offentlige arbejdspladser ud på kysten

Lokaliseringer udenfor Nuuk

Vivian Motzfeldt har også spurgt, hvordan Naalakkersuisut vil prioritere fremtidens nye selvstyreinstitutioner og -arbejdspladser, herunder dem der skal hjemtages fra Danmark.

Naalakkersuisut vil tage stilling dertil i hvert enkelt tilfælde ud fra en helhedsbetragning om eksempelvis sikring af personale til løsning af de dermed forbundne opgaver på betryggende vis og en fornuftig økonomi, oplyser naalakkersuisoq for finanser.

- I den forbindelse vil blandt andet også indgå overvejelser om en hensigtsmæssig placering, idet der vil blive kigget på forskellige placeringsmuligheder, og således også muligheden for en lokalisering uden for Nuuk, lyder det fra Aqqaluaq B. Egede.

Læs: Kanukoka: Flyt arbejdspladser til kysten