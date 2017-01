Kim Kielsen hilste på diplomater og politikere i Danmark

Ambassaderne fra Kina, Rusland, Sydkorea, Canada og Bulgarien var blot nogle af dem, der var repræsenteret, da Naalakkersuit havde inviteret til nytårsreception i repræsentationen på Nordatlantens Brygge i København.

Derudover var der politikere fra regeringen og folketinget mødt, og generelt et bredt udpluk af folk i København med realation til Grønland.

Selvstændighed for børnene

Formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) kom i sin tale ind på de seneste måneders store politiske emne, nemlig selvstændigheden.

- Skridt for skridt arbejder vi henimod et selvstændigt Grønland. Målet er at Grønland kan tage sin plads i verdenssamfundet, som et fuldgyldigt og ligeværdigt medlem, sagde han til gæsterne fra Danmark og udlandet.

- Men selvstændighed kommer ikke til at ske i dag eller i morgen. Der er nogle der ønsker at sætte en dato på selvstændigheden. Det gør jeg ikke.

- Det vil tage den tid det tager, at løfte vores land uddannelsesmæssigt, socialt og ikke mindst økonomisk. Når vi har gjort det, kan vores børn eller børnebørn får et godt grundlag til at tage stilling til Grønlands fremtid, sagde han videre.

Knytte kontakter

Efterfølgende var det tid til at pleje gamle kontakter og opdyrke nye. Især naalakkersuisoq for erhverv, arbejdsmarked, handel og udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq (S) og hans folk førte samtaler med de udenlandske diplomater.

God stemning

Kort forinden havde Vittus Qujaukitsoq (S) haft et møde med udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). Lige så lidt som overfor Ritzau, vil Vittus Qujaukitsoq (S) dog overfor Sermitsiaq.AG fortælle om mødets indhold.

- Vi havde et godt møde, er hans kommentar.

Tonen har tydeligvis været aldeles fordrageligt.