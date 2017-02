Sara Olsvig: Vi er klar til den næste valgperiode

Klokken var lidt over 16.00, da de stemmeberettigede repræsentater fra IA-s lokalafdelinger stemte til valget om ny formand for partiet. Valget foregik uden dramatik, da den siddende formand gennem de sidste fire år, Sara Olsvig, stillede op uden en modkandidat. Aqqaluaq B. Egede og Múte Bourup Egede kunne også forstætte på deres poster efter et fredsvalg, henholdsvis som politisk næstformand og organisatorisk næstformand.

Dagen i dag på IA-s landsmøde i Ilulissat bød på mange emner, og de ni arbejdsgrupper, kunne i dag fremlægge deres nye målsætninger.

- Vi skal sætte mennesket i centrum. Forældrene må arbejde mere sammen og så skal vi have bragt antallet af aborter ned samt anbringelser af børn udenfor hjemmet, lød det blandt andet fra naalakkersuisoq Agathe Fontain.

Hun var med i den arbejdsgruppe, der beskæftigede sig med social, familie og sundhedsområderne.

Og ikke helt uventet havde den arbejdsgruppe, der havde kommunerne, bygder og miljø som tema, beskæftiget sig med forberedelserne til det kommende kommunalvalg i april.

- Vi vil have et velfungerende nærdemokrati. Bygderne skal have merindflydelse, og vi vil foreslå at arbejde for, at der bliver skabt tværfagligt samarbejde kommunerne imellem, sagde Juliane Enoksen fra Sisimiut.

Arbejdsgruppen med temaet fiskeri, levende ressourcer og bæredygtighed kunne tænke sig, at der bliver holdt et seminar hvert andet år for fiskerierhvervet.

Kvoter skal omfordeles

Aqqaluaq B. Egede, som er naalakkersuisoq for finanser, tilføjede i en kommentar, at det er vigtigt for landet, at man omfordeler kvoterne ligeligt på det udenskærs fiskeri, i stedet for at de i dag ligger i hænderne på enkeltpersoner.

- Vi må heller ikke glemme, at et stort erhvervsmulighed i Tasiilaq blev lagt i skrinet. Den kunne have skabt mange arbejdspladser. Vi er nødt til at gøre noget for at komme den store arbejdsløshed i min by til livs, da det vil hjælpe mange familier med sociale problemer, sagde Knud Mathiassen.

Naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Bourup Egede, var med i den arbejdsgruppe, der kiggede på mineraludvinding, offshore olieefterforskning, udvikling og differentiering af erhvervs- og økonomiske initiativer:

- Vi skal have skabt tre mindre miner inden for tre år, der hver kan have omkring 100 lokale medarbejdere. De store selskaber kan vente til, vi har fået mere erfaring med de mindre projekter, sagde han.

Men der blev også udtrykt en bekymring om de udenlandske gæster, der nyder at gå i naturen.

- Vi er nødt til at være opmærksomme på, at de ikke tager ædelsten eller fugleæg med til udlandet, sagde Juliane Enoksen.

Grundlov

Iddimanngiiu Bianco fra Tasiilaq, som sad i gruppen med emnet grundlovsarbejde, mindede alle om vigtigheden af at arbejde med en grundlov for landet, da den i følge hende er en vigtig del på vejen til selvstændighed.

- Grønland må forberede sig på flygtninge, da selvstændighed også forpligter, sagde Ane Hansen.

Flygtninge har ikke kun problemer

Hun var en af dem, der havde beskæftiget sig med Grønland i verden og udenrigspolitik.

- Og hvem siger, at flygtninge kun har problemer, de kan lige så godt være læger og andre veluddannede folk, tilføjede Mimi Karlsen, medlem af Inatsisartut.

Klokken var lidt over 19.00 i aftes, da partiet blev færdig med sine målsætninger og en deklaration - en fælles erklæring. Og tilbage stod formand Sara Olsvig på talerstolen:

- Vi er klar til den næste valgperiode.