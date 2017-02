IA-landsmøde: De små bygder vil høres

- Levevilkårene er blevet hårdere og dyrere efter, at Kangerlussuaq har fået bygdestatus. Vi har høje elregninger, og forsyningsmæssigt halter vi bagud. Et af vores ønsker er, at vi bliver forsynet som alle andre bygder, siger Laila K. Thomassen.

Og hun var ikke alene om at benytte lejligheden denne lørdag eftermiddag til at fortælle om livets udfordringer ved at bo på i et lille samfund.

"Bygderne skal styrkes"

- Der bliver færre og færre borgere i bygderne. Det er på tide, at bygderne styrkes på lige fod med byerne, da bygdeborgerne har de samme rettigheder som byboerne, sagde Kirsten Johansen fra Ikamiut.

Edvard Kristiansen fra Kangersuatsiaq kunne tænke sig, at deres landspolitikere oftere kom på besøg.

- Der er ingen, der besøger os for at se til de hårde vilkår, som vi lever under, selv om formandsskabet ynder at tale om forsoningskommissioner og lignende. Vi har ikke engang et indhandlingssted til vores fiskere og fangere, sagde han.

Krav om fokus på Østgrønland

Knud Mathiassen fra Tasiilaq mente, at det er godt, at der er kommet mere fokus på Østgrønland, men:

- Alt for mange vestgrønlændere ved for lidt om Østgrønland. Det vil være en god ide at besøge os, da vi har mange erhvervsmuligheder, som man kunne tage fat på og udvikle til fordel for mange borgere.

Mikivsuk Thomassen fra Qaanaaq var enig med ham.

- Enprissystemet er dyrt for os, der lever i yderdistrikterne. Vi kunne også tænke os, at der kommer mere fokus på vores områder som Østgrønland får i dag. Før kommunesammenlægningerne i 2009 fik vi oftere besøg af beslutningstagerne, men det er ikke tilfældet i dag, sagde hun.

Trafikområdet fik også et par ord med på vejen.

- Vi har bemærket, at billetterne til Østgrønland ikke bare er blevet dyrere, det er også blevet sværere at rejse for dem. Og jeg vil bede vores nye nye naalakkersuisoq for infrastruktur Múte Bourup Egede om, at du kigger på forholdende, da de nye servicekontrakter ikke er gode for vores borgere og kommune, sagde Asii Chemnitz Narup, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hun luftede også tanken om, at det er på tide, at man former en ny struktur på administration, der er tilpasset de grønlandske forhold.

"Administrationen er for dyr"

- Vi bruger alt for mange penge på administrationsområdet, da vi bare har kopieret europæiske måder at arbejde på. Vi må finde vores egen model og ikke nok med det, vi skal også have fundet en ny måde for bygderne, sagde hun.

IAs landsmøde fortsætter i morgen, hvor der blandt andet skal drøftes en revidering af målsætningerne, valg til en ny bestyrelse samt en ny formand.