Sara Olsvig: Børn skal behandles ens over hele landet

Mange tunge børnesager og kommunale forvaltninger, der har svært ved at løfte opgaven. Det er det billede, der gang på gang tegner sig, når emnet diskuteres.

- Vi ved at kommunerne kæmper hårdt med at løfte denne opgave, siger naalakkersuisoq for sociale anliggende og familier, Sara Olsvig (IA) til Sermitsiaq.AG.

En ny lov om støtte til børn skal gøre det lidt lettere for kommunerne.

- Den skal gøre det meget klarere, hvem der gør hvad, hvornår og hvordan, siger Sara Olsvig (IA).

Loven skal førstebehandles straks når Inatsisartut igen er trukket i arbejdstøjet 20. april. Den skulle oprindeligt allerede have været behandlet ved efterårssamlingen, men efter regeringsomdannelsen valgte Sara Olsvig (IA) som nytiltrådt naalakkersuisoq at udsætte forslaget.

Som det er nu, så er der ofte stor forskel på, hvordan børnesagerne bliver behandlet rundt omkring i landet. Den nye lov skal sætte rammer, så lille Malik får den samme behandling uanset om han bor i Nuuk eller i Saattut.

- Det vil gøre det lettere for sagsbehandlerne, når de mere præcist ved, hvad de skal gøre, mener Sara Olsvig (IA).

Af samme årsag følges loven af detaljerede bekendtgørelser og vejledninger, der skal gøre det mere forståeligt for de kommunale medarbejdere, hvordan loven skal forståes.

Samtidig lægges der vægt på, at der skal handles hurtigere og gribes tidligere ind, så i forvejen tunge sager ikke vokser sig endnu tungere.

I den tidlige indsats skal hele familien inddrages, så man i højere grad kan forebygge de meget indgribende og kostbare tvangsfjernelser af børn.

- Ved at satse på forebyggelse er det mit håb, at det også bliver lettere for kommunerne at løfte opgaven.

Skulle loven blive vedtaget, så har Naalakkersuisut allerede afsat midler til at holde kurser for de kommunale medarbejdere.

Men selvom loven sammen med en socialstyrelse, der skal støtte kommunerne gerne på længere sigt skulle gøre arbejdet mere overskueligt for kommunerne, så erkender Sara Olsvig (IA), at det i første omgang kommer til at kræve en ekstra indsats.

- Jeg har besøgt kommunerne og de er bevidste om, at de skal give den en ordentligt nøk i de kommende år, siger hun.

- Det gør mig også optimistisk med hensyn til, at vi når målsætningerne for loven.