Forslag: Kommuner skal reagere straks ved mistanke om overgreb

Der er ingen tvivl om målet med en ny børnelov.

- Der er nok alle bekendt, at der er et væsentligt og påtrængende behov for at gøre mere på børn og ungeområdet, står der i fremlæggelsesnotatet til loven, der er blevet fremsat af naalakkersuisoq for sociale anliggender og familie, Sara Olsvig (IA).

- Det viser de mange tilsynsbesøg, der er fortaget i den seneste tid, og MIO’s rapporter, som også har været flittigt refereret i pressen, hedder det videre.

Hurtigere reaktion på indberetninger

For at rette op på miseren indeholder loven en lang række punkter, der både skal styrke børnenes rettigheder, forbedre kommunernes muligheder og styrke muligheden for at gribe ind, hvis kommunerne ikke lever op til deres forpligtelser.

- Det sociale sikkerhedsnet omkring børn, som dette lovforslag er med til at gøre stærkere, skal medvirke til at sikre, at børn kan have tillid til at den offentlige forvaltning, hedder det i fremlæggelsen.

Et af de konkrete punkter, som loven tager fat på, er indberetninger om mistanke om misrøgt eller direkte overgreb på børn. Her bliver der strammet kraftigt op i kravene til kommunerne.

- Ved modtagelse af en underretning, der giver kommunalbestyrelsen mistanke om vanrøgt, vold eller seksuelle overgreb mod et barn, skal den socialfaglige undersøgelse og foreløbig støtte iværksættes straks, dog senest inden 3 arbejdsdage, hedder det i lovforslaget.

I disse tilfælde skal kommunen også omgående underrettet politiet.

Ved indberetninger, der ikke direkte omhandler overgreb, skal kommunen stadig handle hurtigt. Senest inden for fem dag, skal den beslutte, hvorvidt der skal foretages en socialfaglig undersøgelse.

Mere frihed til kommuner

Til gengæld får kommunerne bedre muligheder for at sætte tidligt ind med en forebyggende indsats, samt til udarbejde en handlingsplan tilpasset det enkelte barn

- Kommunerne får frihed til at tilbyde den bedste lokale støtte til det enkelte barn, men bliver samtidig underlagt medfølgende pligter, hedder det i fremlæggelsen.

Derudover går loven det mere klart, hvordan ansvaret fordeler sig hos de forskellige myndigheder.

- Tydeliggørelsen af henholdsvis børnenes rettigheder og forvaltningens rettigheder og pligter medvirker til at sikre, at forslaget kan blive et særdeles effektivt redskab i hænderne på den professionelle moderne socialforvaltning, står der i fremlæggelsesnotatet.