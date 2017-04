Royal Greenland præsenterer rekordregnskab

Det går godt for den store grønlandske virksomhed, Royal Greenland.

Onsdag formiddag kunne de præsentere et rekordstort overskud på årsregnskabet for 2016 på 335 mio. kr. før skat.

SIK er imod privatisering af Royal Greenland

- Det er et overskud, som vi er rigtig glade for. Og det er vi af mindst to grunde. For det første er det fordi, at det er sjette år i streg, at vi går fremad, siger Mikael Thinghuus, adm. direktør i Royal Greenland.

Gode køb og salg

Den anden grund skal findes i, at Royal Greenland de sidste år har været gode til at skille sig af med virksomheder, der ikke passede til dem. Og finde nogle som gjorde.

Royal Greenland savner arbejdskraft i Uummannaq

- For tre år siden solgte vi en meget stor fabrik i Tyskland, fordi den simpelthen ikke havde noget at gøre med de grønlandske madtraditioner, siger Mikael Thinghuus.

Grunden til overskuddet skal også findes i overtagelsen af det canadiske selskab Quin-Sea Fisheries Ltd. i Newfoundland, som Royal Greenland overtog for to år siden.

Thinghuus beroliger canadier: Vi er de bedste

- Det er svært at sige præcis, hvor stor indflydelse de har haft, da de allerede nu er blevet en meget integreret del af virksomheden. Men de har måske stået for omkring halvdelen af væksten, som vi har oplevet det sidste år, siger direktøren.

Et år på 15 måneder

Det skal nævnes, at årsregnskabet for 2015/2016, som netop er blevet præsenteret, løber på 15 måneder. Det har at gøre med, at Royal Greenland indtil nu har præsenteret årsregnskaber løbende fra oktober til oktober. Nu vil de til at følge kalenderåret i stedet for. Derfor er de tre ekstra måneder røget med i regnskabet.

Det betyder dog ikke noget for selve rekorden. Omregner man de 335 mio. til en årsomsætning udgør den ca. 267 mio. før skat, hvilket stadig er bedre end nogensinde.