Qeqqata kæmper for Kangerlussuaq lufthavn

1,5 milliarder kroner.

Så meget vurderede selvstyret i 2015, at det ville koste at renovere lufthavnen i Kangerlussuaq.

Det undrede borgmester Hermann Bertelsen, især fordi beregninger foretaget af Artek og Mittarfeqarfiit umiddelbart forinden var kommet frem til en pris på 250 millioner kroner.

En tredjedel af beløbet

Nu har rådgiveren Sweco så på vegne af Qeqqata Kommunia undersøgt forholdene endnu engang, og de understøtter Artek og Mittarfeqarfiits vurdering på cirka en kvart milliard kroner, det vil sige en tredjedel af det beløb, som selvstyret tidligere er kommet frem til.

Og som blandt andet ligger til grund for beslutningen om at etablere Kalaallit Airports og satse på udvidelser af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat samt etablering af lufthavnen i Qaqortoq.

Umiddelbart synes Swecos sammenfatning af undersøgelser at understøtte Artek forskernes undersøgelser, altså at der ikke er et renoveringsbehov på op mod 1,5 milliarder kroner, skriver administrationen i sin indstilling til kommunalbestyrelsen forud for mødet den 27. februar.

