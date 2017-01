Politikere fra Tasiilaq kræver handling

Borgerne i Tasiilaq viste i den forgangne uge sammenhold med et fakkeltog.

Det skete i forlængelse af en uge, hvor bye blev ramt af to selvmord og et drab. Byen mistede tre unge kvinder.

Med fakkeltoget vil indbyggerne vise, at de vil prøve at finde en vej ud af situationen med det høje antal selvmord.

Politikere fra byen kræver samtidig, at kommunen og Selvstyret skal gå sammen om en målrettet indsats.

Kræver undersøgelse

Mala Høj Kúko fra Atassut kræver en undersøgelse af i hvilket omfang barndomstraumer, arbejdsløshed og tab af bolig er faktorer, der er årsag til selvmord.

- Jeg mener at det er på tide, at Naalakkersuisut i tæt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq begynder på lave et udredningsarbejde, for at finde ud af størrelsen på ovenstående problemstillinger og hvilke handlinger der har været, skriver han i et åbent brev til Naalakkersuisut.

National strategiplan

Siumuts Laura Táunâjik mener, at begivenhederne i Tasiilaq bør tages som anledning til at lave landsdækkende strategi for at forebygge drab, selvmord og overgreb.

Hun mener, at det er vigtigt at sætte ind hos børnene, hvis det skal lykkes at bryde den onde cirkel.

- Husk på, at der er mange børn i vores samfund der lever under ekstremt dårlige forhold, bliver misbrugt, og hvis der ikke bliver udført behandling for disse børn, vil de desværre videreføre sådanne forhold, skriver Laura Táunâjik (S) i en pressemedelelse.

Arbejdspladser skal skabe perspektiv

Der bliver også peget på betydningen af arbejdspladser og uddannelsesmuligheder for at der kan skabes et perspektiv for de unge i Østgrønland.

- Der bør iværksættes nye erhvervsmæssige tiltag på Østkysten, skriver Iddimanngiiu Bianco (IA) i en pressemedelelse.

- Der må etableres et fiskeindustrianlæg, hvorved der kan skabes nye arbejdspladser. Turismeområdet bør udvikles således der kan skabes økonomisk fremgang her i byen, siger hun videre.

Lufthavn

Demokraternes Justus Hansen er inde på noget af det samme. Han mener, at udviklingen af turismen kan skabe nye muligheder, og i den forbindelse er især en ting vigtig for ham.

- Vi har brug for den lufthavn, og det er ikke valgflæsk, når jeg siger det på den måde, siger han til Sermitsiaq.AG umiddelbart efter den tragiske uge.

Alkoholforbud?

Mala Høj Kúko (A) er derudover optaget af alkoholens betydning for social nød og omsorgsvigt.

- Derudover så mener jeg, at Naalakkersuisut bør overveje om det kan have en afhjælpende effekt at lukke for salg af alkohol i Tasiilaq og dens bygder, skriver han i sit åbne brev.

'Tasiilaq bløder'

Alle fire politikere anerkender, at der er forskellige indsatser igang, men peger samtidig på, at de seneste begivenheder viser, at det ikke er nok.

- Vores situation er meget kritisk, Tasiilaq bløder, uret tikker for børnenes og de unges fremtid, derfor beder jeg inderligt Naalakkersuisut om hurtigst muligt at iværksætte en større og særlig indsats.