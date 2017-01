Kommune sender kriseteam til Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersoq har sendt psykologer og en psykiater til Østgrønland. Det sker efter en særdeles tragisk uge i Tasiilaq, hvor det lille samfund blev ramt af to selvmord og et mord. Det oplyser kommunen til Sermitsiaq.AG.

Direktør for velfærd, arbejdsmarked og erhverv, Grethe Nielsen og borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) er ligeledes med for at bakke om om den lokale indsats.

Kommunen har chartret et fly, for at få kriseteamet transporteret til Tasiilaq hurtigst muligt, og de ventes at ankomme kort efter klokken 12.