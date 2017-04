Politiet: ”Børnelokker-sagen er helt ud over normalen”

Derfor hører politiet meget gerne fra borgere, der måtte sidde inde med oplysninger, der kan være med til at opklare den yderst sjældne sag.

- Ring 701448, hvis du som borger ved noget. En sådan sag er heldigvis yderst sjælden. Den er helt ud over normalen, siger regionsleder for politiet i Kommuneqarfik Sermersooq Pavia Kleist til Sermitsiaq.AG.

Politiet tager sagen meget alvorlig, men har kun anmeldelsen at forholde sig til, som børnenes forældre har givet politiet.

- Vi har naturligvis flere overvejelser med hensyn til efterforskningen, som naturligvis koncentrerer sig om den sorte bil, som børnene har oplyst, at de formodede børnelokkere brugte, siger Pavia Kleist.

En anden og langt mere alvorlig overvejelse, som politiet gør sig, er, om det bliver nødvendigt at afhøre børnene, der er i alderen otte til ni år.

Vil undgå videoafhøring

- At afhøre børn på den alder kræver, at vi bruger videoafhøring. Vi vil nødig tage en videoafhøring i brug, da vi gerne vil spare børnene for den oplevelse. Det siger sig selv, at det kan være en belastning for børnene, forklarer Pavia Kleist.

Han ønsker ikke at gå i yderligere detaljer med hensyn til, hvordan politiet efterforsker sagen, der har fået såvel skole som kommunen til at reagere.