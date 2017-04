Sermersooq ser med stor alvor på børnelokker-episode

To mænd skulle angiveligt have lokket tre elever med 200 og 500 kroner sedler ude foran Ukaliusaq-skolen onsdag i denne uge. Børnene reagerede dog klogt og skyndte sig hjem.

Børn i chok: Børnelokkere på spil

Nu opfordrer Sermersooq kommune alle forældre til at tage en snak med deres børn om ikke at gå med fremmede.

- Vi ser på episoden med stor alvor, siger Jesper Madsen, skolechef i Kommuneqarfik Sermersooq og fortsætter:

Børnene skal have budskabet gentaget

- Personalet på skolen samlede eleverne for at tale situationen igennem og svare på børnenes spørgsmål. Personalet har samtidig gennemgået med børnene, hvor vigtigt det er altid at sige nej til fremmede, hvis en lignende situation opstår. Vi vil på samme tid gerne opfordre alle forældre til hurtigst muligt at tale med deres børn om, at man aldrig går med fremmede. Det er vigtigt, at børnene får budskabet gentaget så gange gange som muligt fra både skole og forældre.

Politiet er stadig tavse

Episoden er siden blevet meldt til politiet, der har startet en efterforskning af sagen. De meldte torsdag ud, at de havde et vidne, som de prøvede at få fat i, men politiet kan ikke udtale sig endnu, om de er tæt på at have nogle mistænkte.

Politiet efterforsker sagen om børnelokkere

De fortæller dog, at sagen tilsyndeladende har stor opmærksomhed, da de får en del henvendelser.

Der bliver også skrevet rigtig meget om episoden på Facebook, hvilket til tider kan pege i forskellige retninger.