Piloter bekymret for sikkerheden

Lufthavnen i København præsenterede i december deres planer for en omfattende ombygning og udvidelse af hele lufthavnsområdet, som skal skabe plads og faciliteter til 40 mio. årlige passagerer og 17 nye langdistanceruter.

Men nu advarer Ove Grødem fra pilotforeningen i Air Greenland om, at den del af planerne, der handler om nedlæggelse af en tværbane, udgør en risiko for flysikkerheden.

- Hvis I vil sikkert af sted og sikkert hjem til aftalt tid i al slags vejr, så skal vi sammen sørge for at finde en løsning på udvidelsen af lufthavnen, der samtidigt bevarer tværbanen i en eller anden form, fremfører Ove Grødem på pilotforeningens vegne sammen med syv andre repræsentanter fra flybranchen i et læserbrev i dagens udgave af Berlingske Business.

CPH: Vil kun påvirke 0,4 %

CPH - Københavns lufthavn - offentliggjorde i forbindelse med omtalen af de nye lufthavnsplaner en rapport på 28 sider, hvoraf det fremgår at netop nedlæggelse af den omtalte tværbane har været en punkt, der er blevet nøje undersøgt.

- Hverken udvikling i vejrforhold eller flyflåde vil få signifikant betydning for lufthavnen uden tværbane, ligesom punktligheden kun vil blive påvirket i mindre omfang. CPH vil således fastholde sin position blandt verdens mest punktlige lufthavne. Ligeledes kan det konkluderes, at flyvesikkerheden vil være uændret, anføres det i rapporten, hvor det fremgår, at mere end 1 mio. starter og landinger er blevet analyseret i relation til tværbanen.

- Analyserne viser, at en lukning af tværbanen vil have en direkte påvirkning på 0,4 procent af trafikken i form af forsinkelser og aflysninger under særlige vejrforhold, konkluderes det.

Benyttes især om vinteren

Piloterne gør dog opmærksom på, at tværbanen især den seneste tid har været flittigt benyttet.

- Den kraftige vind og det glatte føre de sidste uger har gjort, at flere af os er startet og landet på tværbanen adskillige gange, udtaler piloterne.

Piloterne oplyser, at det “er af sikkerhedsmæssige årsager en vigtig bane for os piloter og dermed også for de passagerer, vi har med”.

De opfordrer derfor til, at tværbanen bevares trods planerne for ombygning.

Politisk debat ønskes

En udbygning af lufthavnen kræver flertal i Folketinget for ændring af udbygningsloven, og piloterne håber derfor, at de med deres læserbrev får begyndt en debat om udbygningsplanerne.