Partii Inuit: Tidligere formand vil tilbage til Partii Naleraq

Som Sermitsiaq.AG skrev søndag, så har formand for Partii Inuit, Per Rosing-Petersen, valgt at forlade partiet, efter at have været formand i lidt over to måneder.

I den forbindelse har fem andre medlemmer også valgt at forlade partiet.

Partii Inuit skriver nu deres version af, hvorfor Per Rosing-Petersen har forladt partiet:

- Grunden til, at Per Rosing-Petersen har forladt partiet er, at han ville tilbage til Partii Naleraq. Vi respekterer hans valg, skriver Partii Inuit.

Læs: Partii Inuit i opløsning

Ny generalforsamling på vej

Per Rosing-Petersen, der blev eksluderet af Partii Naleraq sidste år, ville ikke fortælle overfor Sermitsiaq.AG, om han ville fortsætte som løsgænger, eller om han ville skifte til et andet parti.

- Men der kommer til at ske noget i den nærmeste fremtid, sagde han blandt andet søndag.

Læs: Smidt ud af Partii Naleraq

Partii Inuit vil fortsætte deres arbejde, og der vil være ekstraordinær generalforsamling i den nærmeste fremtid.

- Vi er nu i gang med at forberede til den næste Inatsisartut-valg. På baggrund af det indsamler vi underskrifter landet rundt, oplyser partiet.

Læs også: Partii Inuit indsamler underskrifter