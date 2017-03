Opfordring fra Atassut: Stop mudderkastningen og arbejd sammen

Qaasuitsup Kommunia skal deles fra den 1. januar 2018.

Der bliver en kommune i nord, der består af Ilulissat, Upernavik, Uummannaq og Qaanaaq. Den anden kommune kommer til at bestå af Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Aasiaat og Kangatsiaq.

Mange borgere kommer til at mærke kommunedelingen, derfor er det nødvendigt, at kommunalpolitikerne begynder med at arbejde tættere sammen, siger Aqqalu Jerimiassen på vegne af Atassut i Nordgrønland.

Stop mudderkastningen

- Vi vil gerne opfordrer samtlige partier til at stoppe mudderkastningen, for det er det sidste ting vi har brug for i den kommende Nordkommune i Qaasuitsoq, skriver han i en pressemeddelelse.

Han opfordrer samtidigt partierne til at komme med deres budskaber frem, i stedet for at pege fingre ad hinanden.

- For det er kun en stor fordel at have forskellige meninger, og her kan vi samle vores budskaber sammen og skabe derefter rammerne til borgerne. Vi skal have troen på, at vi i fælleskab kan løfte kommunen, fremhæver Jerimiassen.

Ingen skal føle sig udenfor

Og det vil blive vigtigt, at alle byer ikke skal føle sig udenfor.

- For siden der blev dannet Qaasuitsup Kommunia har vi hørt mange, der spurgte, hvorfor Ilulissat kun er under udvikling. Derfor har den kommende overgangsudvalg vigtig opgave, og arbejdet skal være at udvikle alle kommuner sammen, påpeger han.

Nordgrønland har det bedste betingelser indenfor fiskeri og turisme, siger han.

- Hvis disse områder skal videreudvikles, kan vi ikke længere skabe splid mellem politikere. Vi skal arbejde på tværs af partierne, hvor de bedste betingelser for borgerne skal arbejdes for at opnå. Og her skal kommunalpolitikerne være bedre til at lytte til bygdebestyrelserne. Her kan man så skabe bedre rammer i erhvervsområdet, lyder det fra Aqqalu Jerimiassen.