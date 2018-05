Nye lufthavne: Kommuner presser på

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 25. maj 2018 - 12:07

Inden for det seneste døgn har flere af landets kommuner haft travlt med at lave pressemeddelelser, som støtter de ambitiøse planer om at bygge tre nye lufthavne.

Samlet set hersker der ikke nogen tvivl om, at lufthavnspakken med anlæggelsen af to Atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat og en regionallufthavn i Qaqortoq, er et super vigtigt emne, som skaber drømme om vækst og velfærd.

Betydelige investeringer

Torsdag fastslog Kommuneqarfik Sermersooq at betydelige millioninvesteringer fra private investorer vil blive en realitet, hvis udvidelsen af lufthavnen i Nuuk bliver vedtaget.

- Hotelbyggerier, en række handels- og produktionsvirksomheder og en international tech-virksomhed er således i øjeblikket på vej til hovedstaden. Det vil sige, at over 200 private arbejdspladser og flere hundrede millioner skattekroner er på vej til Grønland, lyder det fra et samlet Erhvervs- og Økonomiudvalg i hovedstadskommunen.

Samme dag var det borgmesteren i Syd, Kiista P. Isaksen, der gik til tasterne for at skabe opbakning til det mest udfordrede ben i lufthavnspakken: en ny lufthavn i Qaqortoq. Lufthavnen anses ikke for at kunne drives på kommercielle vilkår.

- Nogle sår tvivl om driften af lufthavnen mellem Qaqortoq og Narsaq kan drives på kommercielle vilkår, hvorfor de ikke finder, at den kan drives med overskud. Denne vurdering er dog baseret på grundlag af det nuværende antal passagerer, men blot en stigning på to procent vil medføre overskud i driften af lufthavnen, påstår Kiista P. Isaksen, der henviser til, at beslutningen er et valg ”om man politisk ønsker at afvikle eller udvikle Sydgrønland”.

Bøn fra nord

I dag fredag er det så borgmester Palle Jerimiassen fra Avannaata Kommunia med base i Ilulissat, der så inderligt beder politikerne om at tage godt imod lovforslaget, som de skal førstebehandle på mandag.

- Vi står overfor store udfordringer i fremtiden. Andelen af ældre vil vokse, og udgifterne til den offentlige sektor vil blive større i takt med et øget serviceniveau for borgerne. Samtidigt er det nødvendigt, at vi holder på de unge, så de ikke forlader landet. Her er det ikke nok med mulighederne og indtægterne fra fiskeriet. Det er derfor nødvendigt med nye tiltag, således indtægter fra turisme kan øges, skriver borgmesteren og henviser til at en satsning på turismen er bydende nødvendigt, så Grønlands økonomi kan komme til at spille på flere strenge og ikke være afhængig af udelukkende fiskeri og bloktilskuddet fra Danmark.

Andre toner

Fra Qeqqata Kommunia lyder der helt andre toner, fordi man frygter for turismeudviklingen i kommunen, hvis det ender med at Kangerlussuaq-lufthavnen ender som en heliport. Derfor er man gået offensivt til værks og etableret et aktieselskab, som kan drive lufthavnen, hvis man kan købe den for én krone.