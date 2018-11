Ny lov udskudt for anden gang på et år

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 14. november 2018 - 14:29

Loven om udbud blev på grund af valgudskrivelsen tidligere på året skrottet og måtte derfor genfremsættes til Efterårssamlingen i Inatsisartut.

Skubbet

Her nåede den at blive førstebehandlet, men få dage før den skulle til andenbehandling, har Erhvervs- og Råstofudvalget anmodet om at få lovforslaget skubbet til Forårssamlingen i 2019.

I bemærkningerne til udbudsloven står der:

- Formålet med Inatsiartutloven er at fastlægge procedurerne for offentlige indkøb, så der gennem en effektiv konkurrence opnås en effektiv udnyttelse af de offentlige midler

Uanset det prisværdige formål med, at skatteydernes penge bliver brugt mest fornuftigt til ydelser, som købes ”ude i byen”, vil den ikke træde i kraft fra årsskiftet, hvilket Departementet for Infrastruktur ellers havde forudset.

Fem virksomheder søgt undtaget

På grund af udsigten til den kommende udbudslov fik Departementet for Infrastruktur travlt med at få lagt en tekstanmærkning ind i Finanslovsforslaget for 2019, hvor man undtager fem virksomheder fra at skulle være underlagt den nye lov. Det viser sig nu at være skønne spildte kræfter.

Orbicon Arctic, Rambøll, Deloitte, Inuplan og Sweco derfor må gnide sig i hænderne, da de nu er sikret konsulentopgaver i hvert fald et år mere fra Departementet for Infrastruktur, der åbenlyst og på forhånd har valgt, hvilke private virksomheder de ønsker skal løse dets opgaver.

Lov om klagenævn også udskudt

I sammenhæng med udbudsloven var der fremsat et lovforslag om et klagenævn for Udbud af Offentlige Indkøb. Dette forslag er også blevet skubbet til Forårssamlingen 2019.