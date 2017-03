Nivi fastholder: Jeg har afsat 300 millioner til kollegier

Valgkampen er godt i gang, og traditionen tro fyger det igennem luften med hårde beskyldninger .

Seneste skud på stammen er, at Nick Nielsen (IA) har beskyldt Nivi Olsen (D) for at lyver om kollegiebyggeri.

På et vælgermøde på lisimatusarfik har hun sagt, at hun har været med til at afsætte 300 millioner kroner til kollegiebyggeri i sin tid som naalakkersuisoq.

Nick Nielsen (IA) kan imidlertid kun finde 69 millioner i finansloven, hvis han lægger tallene fra 2014 til 2017 sammen.

Nivi regner overslagsår med

Men, siger Nivi Olsen (D), der er langt flere tal, der skal lægges sammen.

Hun siger, at hun har været med til at afsætte penge helt frem til 2020, så man skal lægge tallene fra 2015 til 2020 sammen.

Derved når hun op på 200 millioner kroner. Det er dog være at bemærke at tallene fra 2018 og frem ligger i overslagsårene og således ikke er del af en vedtaget finanslov. De rækker også ud over valgperioden.

Aftale med Illut

De sidste 100 millioner finder Nivi Olsen (D) ved at medregne en aftale med en aftale med Iluut A/S om at bygge op til 500 kollegieboliger i studiebyerne, som Selvstyret herefter forpligter sig til at leje.

De 500 boliger vil efter hendes skøn kost mindst 100 millioner kroner.

- Derfor er det ganske forkert, når Nick Nielsen påstår at jeg lyver. Men jeg indrømmer gerne, at det er lidt indviklet at finde ud af, skriver Nivi Olsen (D) i en pressemeddelelse.