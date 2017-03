IA'er til Nivi Olsen: Du lyver

Nivi Olsen lyver over for vælgerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Det siger kandidat til kommunalvalget i Kommuneqarfik Sermersooq, Nick Nielsen (IA).

For ifølge ham, så sagde den tidligere naalakkersuisoq for uddannelse, Nivi Olsen (D) under vælgermødet på Ilisimatusarfik onsdag, at der var blevet afsat 300 millioner kroner til udbygning af kollegier over hele landet, mens hun var naalakkersuisoq for uddannelse.

Nick Nielsen: Tallene er taget ud af den blå luft

- Med den kendskab jeg har til områdets betrængte økonomi, har jeg tjekket, om Nivi Olsens påstand er rigtigt i finansloven. De tal som man kan læse, bekræfter, at hendes postulat er taget ud af den blå luft, skriver Nick Nielsen i en pressemeddelelse.

Nick Nielsen fremhæver, at der var afsat tre millioner kroner for 2016 og ikke 300 millioner kroner til uddannelse, som Nivi Olsen sagde under vølgemødet på Ilisimatusarfik.

- Uanset om man sammenlægger de afsatte midler for 2014 og 2015, som for hver år var på 23 millioner kroner, og 3 millioner kroner for 2016, samt afsatte midler for 2017 på 20 millioner kroner – så når vi kun op på 69 millioner kroner i over 4 år – så er tallet jo fortsat langt fra de påståede 300 millioner kroner, som Nivi Olsen så glad fortalte de studerende i Ilisimatusarfik, påstår Nick Nielsen.

Oppustede tal

Nick Nielsen stiller derfor spørgsmålstegn over Nivi Olsen.

- Hun (Nivi Olsen red.) blev ikke rettet op under vælger mødet, hverken af Nivi Olsen selv, eller hendes partiformand Randi V. Evaldsen, der også er kandidat til kommunalbestyrelsen og var landets finansminister en overgang.

- Derfor kan man kun konkludere, at Nivi Olsen bevidst fortalte de studerende med oppustede tal. Jeg mener ikke, at det er en kandidat til kommunalbestyrelsen eller tidligere medlem af landsstyret, værdig, lyder det fra Nick Nielsen.