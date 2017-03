Nauja Lynge: Jeg har levet som en hjemløs

Når Nauja Lynge er så aktiv i debatten om selvstændighed, skyldes det, at hun på egne krop har oplevet, hvad det vil sige at være udstødt og fattig grønlænder i Danmark.

- Jeg har ikke haft lyst til at fortælle om det. Men det begynder at genere mig, at mange tror, jeg er rig og lukrerer på at fortælle om rigsfællesskabet, fortæller Nauja Lynge i en henvendelse til pressen.

Gik konkurs

Det, som er svært for hende at tale om, er den periode i livet, hvor hun af Selvstyret var stævnet for svigt i forbindelse med det offentligt støttede hajfirma, The Greenland Company, der gik konkurs.

Efter konkursen endte hun med at leve under samme betingelser som de hjemløse i Danmark, fortæller hun.

- Jeg havde i 5 år nøjagtig lige så få midler som grønlænderen i parken. Jeg havde nøjagtig lige så mange selvmordstanker osv. Jeg endte ikke i parken, men jeg fik en ordentlig rutschetur. Jeg valgte dog at gøre noget, i stedet for at dø af det. Så jeg trak i den pæne kjole og polerede neglene, når jeg troppede op på Christiansborg, hos borgmesteren eller lod mig interviewe om grønlændere i Danmark, fortæller iværksætteren, der vandt retssagen om hajfirmaet i marts sidste år.

Rettigheder giver ikke muligheder

Dengang oplevede hun, hvordan hendes muligheder var begrænsede.

- Grønlændere i Danmark har nøjagtig samme rettigheder som alle andre danske statsborgere. Men vi har ikke samme muligheder. Og indtil vi får det, vil jeg blive ved med, at råbe op, fastslår Nauja Lynge.

Af samme grund bliver hun ved med at blande sig i selvstændighedsdebatten.

- Jeg tror ikke, det (selvstændighed red.) vil komme den almindelige grønlænder til gavn. Tvært i mod vil en lille elite lukrere på en hel nations forfald. Derfor skal befolkningen kende konsekvenserne ved løsrivelse. Og først når det er klart, kan man begynde at bygge en fremtid op, mener Nauja Lynge.