Lille skare kæmper for rigsfællesskabet

Den lille skare fyldte ikke meget foran det mægtige Christiansborg.

Men en frisk vind sørgede for, at både det medbragte danske og grønlandske flag blafrede i vinden.

Og beslutsomheden for at tale til fordel for Rigsfællesskabet fejlede ikke noget.

Anser rigsfællesskabet for vigtigere end nogensinde

Som den første greb tidligere udenrigsminster Martin Lidegaard fra Radikal Venstre megafonen.

- Jeg er glad for, at der er nogen, der demonstrer for noget, sagde han.

- For tiden er det mest populært at være imod, sagde han videre og forklarede det beskedne fremmøde med, at det nok var imod tidsånden at være 'for'.

I hans øjne er der mere behov for rigsfællesskabet end nogensinde, da han mener, at der er behov for at småstater som Danmark, Færøerne og Grønland må stå sammen for at klare sig.

'Drop den politiske korrekthed'

Kontreadmiral Niels Wang optrådte i fuld uniform og gjorde det klart, at dette ikke er en hverdagsbegivenhed for ham.

- Det er ikke hver dag, jeg deltager i demonstrationer - og da slet ikke i uniform, sagde han.

- Men i dag har jeg besluttet at gøre en undtagelse, og det har jeg, fordi jeg synes, at bevarelsen af Rigsfællesskabet er ekstremt vigtigt – ja nærmest eksistentielt.

Han fortalte, at han først havde overvejet at skrive en velpudset, politisk korrekt tale, men nåede til den konklusion, at den politiske korrekthed fra dansk side måske har bidraget til den begrænsede interesse for Rigsfællesskabet.

- Måske bedøver skåltalerne os, så vi slet ikke bemærker, hvor vores fællesskab reelt er på vej hen, sagde den erfarne flådeofficer, der har beskæftiget sig indgående med arktisk skikkerhedspolitik, og især stormagternes rolle.

- Og det bliver mere og mere klart for mig, at med den geopolitiske virkelighed som udspiller sig i Arktis, er der ikke en snebolds chance i helvede for, at Grønland og Færøerne kan stå på egne ben som selvstændige nationer med et langtidsholdbart økonomisk grundlag og alt, hvad der i øvrigt hører til, lød hans melding.

- Og det er et udtryk for politisk populisme og hasardspil på vegne af kommende generationer at hævde det modsatte, fortsatte Niels Wang.

'Selvstændighed indenfor Rigsfællesskabet'

Fra slotspladsen bevægede den lille skare sig hen til Nordatlantens Brygge, hvor Naalakkersuisut indenfor holdt sin nytårskur for diplomater, politikere og venner af Grønland.

Udenfor var vinden blevet bidende, men den lille skare lyttede trofast til de sidste taler.

Tidligere formand for Foreningen Rigsfællesskabet og debattør, Nauja Lynge var den sidste ved megafonen.

Hun appelerede til, at vreden over kolonitiden skal parkeres, og at man bør få øjnene op for de positive træk ved Rigsfællesskabet.

- Det er enestående, at Rigsfællesskabet har kunnet strækkes til at rumme så selvstændig en udvikling.

På den baggrund mener hun, at det bør strækkes endnu længere, så selvstændigheden kan udvikles indenfor Rigsfællesskabets rammer.

- Jeg tror, der er plads til en mere føderal udvikling indenfor rigsfællesskabets rammer, hvor vi deler kongehus og udenrigspolitik.t, lød Nauja Lynges vision.

Vigtigt at få budskabet ud

Siumut-veteranen Lars-Emil Johansen kigge kortvarigt ud til den forblæste flok, men fortrak hurtig igen ind til varmen og pindemadderne.

- Jeg går ind for ytringsfriheden, men det er ikke værd at få en lungebetændelse for, lød det efterfølgende overbærende fra ham.

Arrangør Jairus Lyberth var tilfreds med arrangementet.

- Vi var ikke så mange, men jeg vil ikke kalde det en fiasko. Det vigtigste var at få budskabet ud, sagde han inden også han skyndte sig ind i varmen.

Nauja Lynge mener at Foreningen Rigsfælleskabet arbejde hen over årene har flyttet synspunkter, selvom den åbenlyse tilslutning stadig er beskeden.

- Jeg mener, at vi har qvalificeret debatten om selvstændighed, sagde hun til Sermitsiaq.AG mens hun lunede sig ved et krus kaffe i caféen på Nordatlantens Brygge.