Narsaq-resultater positivt for Kvanefjeldsprojekt

Selv om mineprojektet på Kvanefjeldet ved Narsaq ikke været et emne op til kommunevalget, er det værd at lægge mærke til, at Siumut har fået væsentlig flere stemmer end IA i Narsaq, hvilket tyder på, at der er lokal opbakning til projektet.

Det siger den tidligere politiker Josef Motzfeldt til avisen Sermitsiaq.

Tidligere har det være fremme, at befolkningen var delt i to i spørgsmålet om uranudvinding på Kvanefjeldet.

Og den kommende borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen (S) der ser positivt på Kvanefjeldsprojektet 'så længe det ikke går ud over miljø og mennesker'.

Hun vil ikke på nuværende tidspunkt svare på, om valget i Narsaq har været påvirket af holdningen til uranudvinding, hvor Siumut er positiv og IA negativ.

- Jeg har ikke været i Narsaq nu her, så det vil jeg ikke kunne sige. Jeg planlægger dog en tur til Narsaq snarest, og så vil jeg bedre kunne udtale mig, når jeg har talt med lokalbefolkningen, siger den ny borgmester, der før kommunesammenlægningerne var borgmester i netop Narsaq.

Hos miljø- og naturforeningen Avataq er formand Mikkel Myrup ikke enig i, at lokalbefolkningens holdning til mineudvinding fra Kvanefjeldet kan aflæses i valgresultatet.

