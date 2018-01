Naalakkersuisoq skrider til handling i RAL-sag

Bryggeri- og restaurantvirksomheden Heca Nuuk har mistet mange penge igennem de seneste par måneder, fordi Royal Arctic Line ikke har levet op til sine forpligtelser.

Juleøl samler støv

I november fik virksomheden afskibet juleøl til en værdi af 250.000 kroner til det islandske marked. Det var meningen, at øllet skulle være fremme sidst i november, men rederiet havde så megen rod i sine arbejdsgange, at de flere tusinde øl først kom frem den 22. december. Nu står øllet og samler støv i en lagerhal på Island.

Her forleden fik bryggeriets speditør besked på af Royal Arctic Lines kundeserviceafdeling, at en ny sending øl til Island ikke vil komme frem som planlagt den 21. januar til Reykjavik, men først den 11. februar, hvilket fik bryggeriets direktør Nicolai Nissen til straks at aflyse et stort arrangement i starten af februar. Et arrangement, der involverede politikere, ambassade og andre firmaer, med det formål at sætte fokus på Grønland.

Nicolai Nissen pointe var, at det er umuligt at drive eksportvirksomhed under disse vilkår. Og vigtig valuta for landet går fløjten. Han opfordrede derfor til at politikerne tager affære.

Stor alvor

Omtalen har gjort indtryk på den politisk ansvarlige for transportområdet.

- Jeg ser med stor alvor på sagen, men vil ikke udtale mig, før jeg har fået en orientering fra Royal Arctic Line, siger Naalakkersuisoq for Infrastruktur Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Tilbage i oktober måtte Verner Hammeken stå skoleret over for Erik Jensen og give en forklaring på de massive problemer, som rederiet har bokset med siden foråret 2017, hvilket har kostet det grønlandske erhvervsliv et større millionbeløb.

Dengang udtalte Erik jensen til Sermitsiaq.AG:

- Det er vigtigt, at rederiet får genskabt tilliden til kunderne, fastslog Erik Jensen, og det var hans forventning, at rederiets problemer var løst inden årets udgang.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Verner Hammeken, da han er på forretningsrejse.