Ellen vender hjem til chefjob i Sermersooq

Ellen Christoffersen skal være chef for en afdeling, der hidtil har gået under navnet HR og Løn. I starten vil hun de første tre til fire måneder arbejde med projekter i afdelingen fra basen i Danmark for til juni at flytte til Nuuk.

Fulgt forholdene

- I forbindelse med mine studier har jeg fulgt med i forholdene i Grønland og ladet mig inspirere i de opgaver jeg havde. Da jeg skulle starte på mit speciale kiggede jeg også derfor på Kommuneqarfik Sermersooqs virksomhedsstrategi Over isen – fremtid i fællesskab, som jeg synes indeholder spændende elementer”, siger Ellen Christoffersen til kommunens hjemmeside og tilføjer:

- Jeg synes, at Kommuneqarfik Sermersooq er i en spændende udvikling, hvor jeg ser store potentialer for, at jeg i samarbejde med medarbejderne i kommunen kan være med til, at gøre en positiv forskel til gavn for kommunen og dens borgere”.

Grønlandsk mad

Hun glæder sig til at vende tilbage til Grønland, den storslåede natur, familie og venner og så at kunne nyde grønlandsk mad til hverdag igen.