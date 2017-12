Múte: - Sagsbehandlingen skal gøres smidigere

For tungt bureaukrati. Det er en af de svagheder, som 25 mineselskaber peger på i en analyse fra Dansk Industri.

De mener, at det er en af de ting, der stiller sig i vejen for, at Grønland udvikler sig som mineland. Og dermed lander spørgsmålet direkte på naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Bourup Egedes skrivebord.

- Jeg kan godt genkende dele af kritikken, som vi også har hørt fra mineselskaberne, siger Múte Bourup Egede (IA) til Sermitsiaq.AG.

Er blevet hurtigere

Han forsikrer, at det er en af hans prioriteter, at gøre sagsbehandlingen mere effektiv.

- Vi har i løbet af det seneste år nedbragt sagsbehandlingstiderne for både efterforsknings- og udvindingstilladelserne betydeligt, siger naalakkersuisoq for råstoffer.

- Arbejdet med småskalatilladelserne er blevet optimeret, for her er det begyndt at gå rigtig stærkt.

Elektroniske ansøgninger og lettede krav

Han forsikrer, at det ikke stopper her. Især processen omkring udvindingstilladelserne skal yderligere forbedres.

- Jeg har ikke tænkt mig at hvile på laurbærerne. Sagsbehandlingen skal yderligere gøres smidigere. Det er en fordel for os, og det er en fordel for selskaberne.

Konkret peger han på, at der bliver indført et elektronisk ansøgningssystem, som er mere ligetil at gå til. Derudover bliver der lettet på rapporteringskravene til selskaberne, for derved at løfte noget af den administrative byrde fra deres skuldre.

Et kritikpunkt har han dog svært ved at genkende, nemlig at sagsbehandlerne er uerfarne og skifter for hyppigt.

- I råstofdepartementet har vi en gennemsnitlig anciennitet på over fire år, og vi gør meget ud af efteruddanne folk, siger Múte Bourup Egede.

Fordelt på tre departementer

Nu er det ikke alene råstofdepartementet, der sidder med behandlingen af ansøgninger om en udnyttelsestilladelse. Behandlingen af miljøvurderingen (VVM) ligger hos departementet for natur og miljø. Og da Kim Kielsen (S) overtog regeringsmagten, valgte han at skille erhverv og råstoffer ad. Dermed havnede behandlingen af undersøgelsen af de samfundsmæssige konsekvenser (VSB) hos erhvervsdepartementet.

- Er der nogle organisatoriske barrierer, som kan trænge til eftersyn?

- Nogle ting kan altid gøres endnu bedre. Jeg noterer mig, at selskaberne i analysen peger på, at vi har klare regler og en klar lovgivning. Næste skridt er, at gøres sagsbehandlingen på tværs af forvaltningerne lige så klar?

- Vil du i Naalakkersuisut arbejde for en ændret ressortfordeling?

- Det er formanden for Naalakkersuisut, der fastlægger ressortfordelingen. Men jeg kan forsikre, at jeg har et stadig tættere samarbejde med de to naalakkersuisut, der har med råstoffer at gøre (Hans Enoksen (PN) og Kim Kielsen (S), red.).