Moderniseret istjeneste skaber øget sikkerhed

Fremover vil daglige satellitfotos af isen nemlig højne sikkerheden for sejlads i Sydgrønland.

Det skriver energi-, forsynings- og klimaministeriet i en pressemeddelelse.

Minister for området, Lars Chr. Lilleholt, roser den nye teknologi.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at sikkerheden nu bliver endnu højere for sejlende i de sydgrønlandske farvande. Det har stor betydning for både erhverv og turismen. Samtidig får vi mere sikre og hyppige data, fordi satellitterne ikke er afhængige af vejret og også fungerer i mørke, siger han i pressemeddelelsen.

Slut med flyvninger

Tidligere blev isens bevægelser kortlagt med to ugentlig helikopterflyvning fra DMI's iscentral i Narsarsuaq. Men på grund af de til tider omskiftelige vejrforhold, var det ikke altid muligt at komme i luften. Det er slut nu.

Fremover kan DMI's istjeneste hurtigt danne sig et overblik over isens bevægelser, når fotos fra satellitter tikker ind flere gange i døgnet. Satellitterne fotograferer i god kvalitet uanset skyer og mørke.

Kan se igennem mørke skyer

Dermed vil satellitteknologien fremme sikkerheden for det stigende antal krydstogtsskibe, der i disse år strømmer til de sydlige grønlandske farvande.

Det er i dag teknisk muligt at overvåge isforholdene i Grønland, fordi rigsfællesskabet har fået adgang til flere satellitter bl.a. i forbindelse med internationale samarbejder EUMETSAT, ESA m.fl.

I løbet af de seneste år har satellitbillederne fået en detaljeringsgrad, der er langt højere. Eksempelvis kan man helt ude fra rummet se genstande på størrelse med en jolle. Dette detaljerede værktøj bruges til at kortlægge isen i de sydgrønlandske fjorde og sejlruter.

Samtidig råder vi nu over satellitter med radar om bord, som gør det muligt at se isen igennem mørke og skyer.