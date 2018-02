Mistænkelig millionregning startede Johan Schlüter-sag

Advokaterne Johan Schlüter og Susanne Fryland var i årevis dem, der stod for at fordele trecifrede millionbeløb til tv- og filmproducenter for deres rettigheder.

En revisionsanmærkning fik imidlertid sat en foreløbig stopper for det arbejde.

De to advokater står nu anklaget for at havde taget mere end 115 millioner kroner uretmæssigt fra rettighedshaverne til sig selv i stedet for at sende dem videre, som de burde.

Sagen begyndte at rulle i 2014, da direktøren for Producentforeningen, Klaus Hansen, fik regnskabet og revisionspåtegningen for en af de foreninger, som Johan Schlüter og Susanne Fryland administrerede for.

- Kære Susanne og Johan. I min forberedelse til generalforsamlingen falder jeg over en passus fra revisor om et administrationshonorar.

- Formuleringen er væsentligt anderledes end normalt, og beløbet på 26 millioner kroner er væsentligt højere end normalt. Det virker til, at der er opstået en betragtelig mellemregning.

- Det svarer til, at der står 320 millioner kroner, der ikke er fordelt. Det vil rejse spørgsmål, skrev Klaus Hansen til de to advokater ifølge anklagemyndigheden.

Begge advokater svarede og gav Klaus Hansen forklaringer. Men det stoppede ikke hans undersøgelse.

- Faktum er, at der er udsendt et regnskab, hvor revisor siger, at der er posteringer, der ikke kan afstemmes.

- Revisor siger, at der ud over de 26 millioner kroner fortsat er realiseret et administrationshonorar på 8-9 millioner kroner.

- Man kan forstå det således, at revisor forsøger at fortælle bestyrelsen, at CAB har fungeret som bank for JAS (Johan Schlüter Advokatfirma red.).

- Det har også medført spørgsmål til mig, skrev Klaus Hansen til de to.

Kontroversen fik Klaus Hansen til at starte en undersøgelsen ledt af revisionsfirmaet Deloitte.

Den gav anledning til, at Johan Schlüter og Susanne Fryland er anklaget for at have taget 115 millioner kroner af deres kundes penge til sig selv ved at have udskrevet regninger, der ikke var belæg for.

De anklagede nægter sig skyldige.

