Virus spreder sig med lynets hast på Facebook

Lad være med at trykke på linket, hvis en ven sender dig en video igennem facebooks messengertjeneste.

Sådan lyder det gode råd, efter at en virus endnu engang spreder sig som en steppebrand på facebook.

Hvis man trykker på videoen, bliver man sendt videre til en hjemmeside, hvor der ligger en masse reklamer og konkurrencer. Det skriver BT. Her håber bagmændene, at man vælger at enten købe et produkt eller opgive sine betalingsoplysninger i forbindelse med en falsk konkurrence, hvor man kan vinde penge.

Hvis man bliver ramt skal man lukke facebook og skifte sit kodeord. Derudover skal man køre et antivirusprogram

I efteråret hærgede en lignende virus facebook.