Michael Rosing melder sig ud af Demokraterne

Michael Rosing smækker med døren og forlader Demokraterne.

- Nu kan jeg ikke længere stå inde for den politik, Demokraatit fører. Der var en gang, hvor jeg var stolt af at være Demokrat, det er snart længe siden. Listen over politiske tiltag, som jeg ikke kan stå inde for, er ganske lang, skriver han i sin udmeldelse

Allerede under forårssamlingen var der konflikt mellem Michael Rosing og partiledelsen. Dengang fik Michael Rosing frataget alle sine ordførerskaber på grund af samarbejdsvanskelligheder.

Siden lød meldingen, at parterne havde fundet hinanden igen. Men freden skulle altså ikke vare længe.

- En sådan beslutning er ikke nem, og det er også med et tungt hjerte, at jeg nu siger farvel til mange gode stunder i partiet. Jeg vil sige en stor tak til dem, der kæmpede sammen med mig imod korruption og nepotisme, og for bæredygtighed, frihed og transparens, skriver Michael Rosing i sin udmeldelse.

Michael Rosing nævner flere punkter, hvor han er uenig i Demokraternes nuværende linje.

- Under FM 2017 valgte D at stemme for, at rejekvoterne skulle omfordeles til en 50-50 ordning. Det er et brud med D's princip om at sikre stabile rammebetingelser for erhverv i Grønland, skriver han.

Han var også imod, at partiet foreslog, at der skulle afsættes en ekstraordinær pulje på 5 millioner kroner til Tasiilaq.

- Der var ingen plan for, hvad de penge skulle bruges til. I modsætning til vores normale holdning kom forslaget som et beslutningsforslag og ikke som en del af finanslovs forhandlingerne. Og vores holdning har altid været, at intet sted skal tilgodeses frem for andre uden en god grund. Den eneste grund som jeg kunne få øje på er, at Justus Hansen er fra Tasiilaq og benytter enhver chance for at skrabe goder til sin hjemby.

Michael Rosing mener også, at Ilanngaassivik er i modstrid med Demokraternes frihedsværdier.

- Man ønsker åbentbart at behandle borgerne som en flok uvidende børn, der ikke selv kan finde ud af at klare sig. Hvis man ønsker en befolkning der ikke kan klare sig selv, så er det en god start at behandle dem som små børn. Det er ikke det, jeg ønsker.

- Disse eksempler er bare toppen af et isbjerg af dårlig beslutninger og uigennemtænkte polittiske tiltag, som findes i de fleste partier. Det ville have været til at leve med, hvis der var en intern diskussion om disse ting og en hovedbestyrelse, der tog sit ansvar alvorligt, hedder det i Michael Rosings afregning med sit nu tidligere parti.

