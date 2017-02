Landstræner i fodbold: Derfor går jeg ind i politik

Landstræneren for det grønlandske herrelandshold i fodbold, Tekle Ghebrelul, stiller op til kommunalvalget for Inuit Ataqatigiit i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Jeg har aldrig set mig selv som politiker, så det kom som et lyn fra en klar himmel, at jeg besluttede mig for at stille op. Men det var nemt at vælge partiet IA, fordi jeg er et meget socialt menneske, siger Tekle Ghebrelul til Sermitsiaq.AG.

Børn og unge

Især et område interesserer landstræneren i fodbold.

- Det er børn og unge. Jeg har været i flere steder i landet, og jeg synes, at børnene skal have flere muligheder for at udvikle sig. Jeg mener, at jeg kan være med til at skabe rammerne for børn og unge, siger forklarer Tekle Ghebrelul.

Disciplin

Og han mener, at udviklingen skal ske gennem idræt.

- Først og fremmest skal idrætskulturen i folkeskolerne ændres. Der skal være disciplin, og der skal indføres arktiviteter, der skal gavne alle børn. For børnene er nysgerrige, og vi er dem, der skal hjælpe, så de kan blive ved med at opsøge deres drømme. Børn og unge skal kunne opsøge deres drømme, uanset hvordan deres baggrund er, lyder det fra Tekle Ghebrelul.

Der er kommunalvalg den 4. april.

