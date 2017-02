Kendt erhvervsmand går ind i politik

Den uddannede marketingøkonom oplyser via sin Facebook-profil, at han stiller op til kommunalvalget den 4. april for partiet Siumut.

- Jeg har en stor kærlighed for hele regionen, og særligt den by, som jeg bor i. Jeg har det bedst med at tage et ansvar, fremfor at stå på sidelinjen og være bagklog. Derfor har jeg takket ja til muligheden for at gøre en forskel i politik, og jeg stiller op for Siumut til kommunalvalget i Kommuneqarfik Sermersooq, skriver restaurationskongen fra Nuuk.

- De, der kender mig bedst, er ikke overraskede over, at jeg hører hjemme hos netop Siumut. Det er det parti, der bedst forener det sociale og det liberale. Det handler kort sagt om at skabe bæredygtig vækst, så der er råd til at udvikle samfundet og tage os bedre af de medborgere, der ikke har det ligeså let som os andre, oplyser han via Facebook-opslaget.

Udfordrer bryggerigiganterne

Senest har den driftige erhvervsmand udfordret bryggerigiganterne Carlsberg og Royal Unibrew, som han anklager for unfair konkurrence. Sagen verserer hos de grønlandske konkurrencemyndigheder. Han har arbejdet i forskellige stillinger med annoncering, marketing og konceptudvikling - bl.a. for Legoland og på Nuuk-hotellet Hans Egede.

Om det lykkedes erhvervsmanden at blive valgt ind afgøres af vælgerne den 4. april. Spørgsmålet er så, om han på valgaftenen kan skåle i champagne eller sin egen gravøl.