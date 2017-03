- Landsforsvarer er ikke nok

Den tiltalte ved en sag i kredsretten får fortsat ikke det forsvar, som den pågældende har krav på. Det mener den nyudnævnte landsforsvarer Finn Meinel.

Under gårsdagens høring om justitsvæsenet på Christiansborg var han med på en telefonlinje fra Nuuk, da han på grund af vejret ikke kunne nå frem.

Han gjorde det klart, at han ikke mener, at den kendsgerning, at han er blevet udnævnt som landsforsvarer sikrer balancen mellem anklager og forsvarer, som er en forudsætning for en fair rettergang.

- Der er ingen 'equality of arms', fastslog han.

Kort uddannelse

Når de autoriserede forsvarere har svære arbejdsbetingelser, så skyldes det blandt andet ressourcer, deres uddannelse og den kendsgerning, at funktionen normalt er på deltid.

Han henviste at anklagerne får tre års uddannelse og kredsdommerne to år.

- De autoriserede forsvarere får kun sammenlagt en måneds uddannelse og seks måneders praktik. Fire til fem dages efteruddannelse om året retter ikke op på den ubalance, fastslog han.

Anklagere får mere støtte

Dernæst kan anklagerne trække på en omfattende rådgivning blandt politiets jurister.

- Politiet har ti medarbejdere i den søjle, og selvom de har andre opgaver, så skal det sammenholdes med at stillingen som landsforsvarer svarer til en halvtidsstilling, sagde han.

Pres fra arbejdsgivere

Et andet problem er, at de ikke kan trække på en samling af tidligere domme. Så med mindre de selv har haft en tilsvarende sag, så ved de ikke, hvordan der tidligere er blevet dømt.

Derudover har de en arbejdsgiver, som ikke i alle tilfælde har forståelse for, at de skal bruge tid på deres forsvarsarbejde.

- De er udsat for et pres for at bruge mindre tid på det. Det er endda tilfælde af, at forsvarere har fået en advarsel for at bruge for meget tid, sagde Finn Meinel.