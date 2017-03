Justitsområdet skal hjemtages

Retterne, politiet og kriminalforsorgen skal i fremtiden styres fra Grønland og ikke fra Danmark. Det er målet for Naalakkersuisut.

- Vi ønsker på sigt at hjemtage justitsområdet, fastslog naalakkersuisoq for sociale anliggende og justitsvæsen, Sara Olsvig (IA) på dagens høring arrangeret af folketingets retsudvalg og grønlandsudvalget i fællesskab.

Rent bortset fra det økonomiske aspekt, som Sara Olsvig (IA) ikke kom ind på, så er justitsområdet ikke en forfatning, hvor det skal hjemtages.

- Det skal sikres, at det har en tilsvarende standard som det danske, fastslog naalakkesuisoq med henvisning til selvstyrelovens bestemmelser om, at Staten skal sikre, at områder er på samme niveau som i Danmark før de hjemtages.

Under høringen blev det mere end tydeligt, at både når det gælder politiet, retsvæsenet og kriminalforsorgen, så er der en lang række problemer, der skal løses, før det er tilfældet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fastslog da også, at det hele ikke kan løses på en gang. I stedet for vil han drøfte med Naalakkersuisut, hvordan opgaverne skal prioriteres.