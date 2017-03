Læserbrev: Knud Chemnitz' fyring kendt uberettiget

For godt et år siden blev driftslederen for Sisorarfiit Knud Chemnitz (KC), med øjeblikkelig virkning og med øjeblikkelig bortvisning, derudover med øjeblikkelig stop for udbetaling af løn, fyret fra sin stilling som driftsleder for Sisorarfiit. KC havde været ansat som chef for Sisorarfiit i over 25 år, i alle de år han har været ansat, har han utrætteligt, dag ud og dag ind alle ugens dage i alle vintermånederne år efter år trofast tjent Sisorarfiit. Derudover har han i mange tilfælde været behjælpelig når Politi og Brandvæsenet har haft behov for assistance. I de mange år er han aldrig nogensinde blevet forelagt nogen form for advarsler.

Ansættelsesformen kan selv for den mindst vidende uden tvivl anses for at høre under funktionærloven. Dvs. at der i forbindelse med bortvisning kræves klare begrundelser for retfærdiggørelse.

Grunden til bortvisningen skulle være en klage fra en borger, som i god tro stod i spidsen for et TV-hold, der havde planlagt optagelser, der ud fra KCs overbevisning var i mod sikkerheden i området ved søen ved Sisorarfiit. Detaljerne for episoden er underordnet, da der naturligvis er divergerende udsagn fra de to sider. Dog skal det bemærkes at filmholdet mente at have tilladelse fra kommunens teknik og miljø. Hvor snæversynede har man lov til at være, når man fra teknik og miljø ikke har kontaktet Sisorarfiits daglige ledelse for et samtykke derfra.

Tanken med denne skrivelse er at påvise, at bestyrelsen for Sisorarfiit samt Kommuneqarfiks repræsentanter har handlet stik imod alle former for fornuft og ansvarlighed. Enhver arbejdsgiver der modtager en klage vil som det mest naturlige indkalde sin ansatte til en høring og for at give den ansatte mulighed for at forsvare sig; dette mente bestyrelsen for Sisorarfiit ikke var nødvendigt.

Hele miseren endte med et retsligt søgsmål fra KC imod Sisorarfiit, hvori der faldt dom torsdag d. 9 marts 2017. KC fik som ventet medhold og tilkendt erstatning i fuld udstrækning.

Det er ubegribeligt at man som bestyrelse tør handle så uforsvarligt og sætte Sisorarfiits økonomi på spil bare for at stille deres egen selvtilfredshed, og som ender med at koste Sisorarfiit dyrt.

Det er ubegribeligt at kommunens administration ikke har handlet, idet de var velvidende om at bestyrelsen handlede uansvarligt.

Det er ubegribeligt at repræsentanterne i bestyrelsen fra kommunalbestyrelsen Poul Hansen og Uju Petersen hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant ikke har handlet.

Jeg gætter på at Borgmesteren har beholdt sin integritet og erklæret sig inhabil pba det familiære forhold imellem hende og KC, derfor vil jeg undlade at sætte spørgsmålstegn ved hendes manglende handling.

Det er muligt, at det er korrekt, at det ikke har været en mulighed at gribe ind fra hverken administrationens eller fra kommunalbestyrelsesmedlemmernes side. Hvis det er tilfældet, så er der bestemt nogle vedtægter for Fonden Sisorarfiit der skal ændres. Ansættelsesforholdet for driftslederen bør naturligvis ligge under kommunens HR. Naturligvis fordi Kommunen er økonomisk garant, for at Sisorarfiit kan bestå.

For at vende tilbage til bestyrelsens uansvarlighed, så fremgår det af retskendelsen at ud over manglende partshøring, så har de ageret alt for sent i forhold til modtagelsen af den begrundende klage. Man får hang til at tro på, at gammelt nag er den reelle grund til fyringen. Derudover virker det underligt, at det er Jesper Olesen som menigt bestyrelsesmedlem, der repræsenterer Sisorarfiit i retten og ikke formanden Lenn Lennert.

Det må være på sin plads, at de forskellige klubber/foreninger som har indsat hver deres repræsentant til Sisorarfiits bestyrelsen, øjeblikkeligt trækker vedkommende ud og erstatter med nye medlemmer. Derudover er det osse på tide, at Jesper Olesen der er valgt af bestyrelsen trækker sig eller bliver smidt ud. Poul Hansen og Uju Petersen bliver vel naturligt afsat i forbindelse med det forestående kommunalvalg. Man må på det kraftigste opfordre klubberne til at sætte deres repræsentanter ind i de gældende ansættelsesforhold for at undgå lignende forhold fremover.

Det skal bemærkes, at der medfører honorar for medlemmerne af Sisorarfiits bestyrelse.

Det, man kan frygte, er, at bestyrelsen anker sagen. Det koster dem jo ikke noget personligt.