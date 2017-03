Dom: Skilift skal betale over 600.000 kroner

Af dommen fremgår det, at den erhvervsdrivende fond, Fonden Sisorarfiit, skal betale over 600.000 kroner til den tidligere driftsleder, der havde været ansat hos skiliften siden 1991.

Sidste punktum ikke sat

Et endeligt punktum er imidlertid ikke sat i sagen, oplyser fondens bestyrelsesformand Lenn Lennert.

- Vi har besluttet at anke sagen, fortæller Lenn Lennert til Sermitsiaq.AG. Han oplyser endvidere, at det ikke vil få konsekvenser for driften af skiliften, hvis sagen går fonden imod, og den skal betale det store godtgørelsesbeløb.

Årsagen til bortvisningen skyldtes driftslederens opførsel en dag i februar 2016, hvor et filmhold i nærheden af skiliften er i gang med at forberede filmoptagelser og etablere en kunstig våge, som skulle indgå i et tv-program.

Vidner følte sig truet

Flere vidner oplyser ifølge retsdokumenterne, at de følte sig ”truet” af den ”meget aggressive” driftsleder, der med sin gøende hund ville have filmholdet væk fra området. Driftslederen kørte ifølge vidnerne også faretruende tæt på filmholdet med en lifte-maskine.

Det var filmproducenten Ulrik Bang, der via en mail kontaktede Marie Fleischer og bad hende tag affære i sagen. Hun videresendte mailen til bestyrelsesformanden Lenn Lennert den 14. marts 2016, som tre dage senere bad advokat Rebekke Bisgaard om hjælp til at få driftslederen fyret med den begrundelse:

- Vi tolerer ikke denne slags opførsel.

Bortvist dagen efter - uden varsel

Allerede dagen efter blev driftslederen uden varsel bortvist fra sin arbejdsplads via et brev fra bestyrelsen, som oplyser, at de ikke kan leve med hans truende og aggressive opførsel og derfor skal fratræde sin stilling, og at lønnen ophører samme dag.

Retten skriver i sin begrundelse, at den ikke finder det godtgjort, at driftslederen har opført sig truende, herunder verbalt.

- Efter en samlet vurdering finder retten, at driftslederen ikke har udvist en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet ved sin opførsel over for filmholdet, hvorfor bortvisningen var uberettiget, skriver retten, der også lægger til grund for sin afgørelse, at ”Fonden Sisorarfiit´s beslutning om bortvisning skete alene på baggrund af den skriftlige henvendelse fra Ulrik Bang om driftslederens opførsel uden partshøring”.

Sagsomkostninger skal også betales

Godtgørelsen til driftslederen løber op i 600.124,61 kroner med tillæg af procesrente og desuden skal fonden betale 45.000 kroner i sagsomkostninger.

