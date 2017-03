Krænkede børn er mærket for livet

Når en voksen forgriber sig på et barn, så vil dette barn få et dårligere liv bagefter. Det fastslår rapporten 'Unge i Grønland - med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb', som Selvstyret fik udarbejdet i 2015.

De dystre kendsgerninger understreger, hvorfor årets landsindsamling har fokus på at forhindre overgreb på børn.

Risiko for nye overgreb

Rapporten fastslår, at barnet eller den unge har en betydelig højere risiko for at blive udsat for et nyt overgreb end andre unge. Det er især pigerne, der i fare for, at de endnu engang bliver krænket.

Derudover har unge, der har været udsat for et overgreb et lavere selvværd, er mindre tilfredse med livet og har færre venner.

Går ud over uddannelse

Dette påvirker igen deres skolegang og dermed deres mulighed for at komme videre i livet.

Mange af de krænkede unge går i stå efter folkeskolen. Langt hyppigere end deres jævnaldrende får de ingen uddannelse ud over 10. klasse. Igen er det pigerne, der er hårdest ramt.

Dette skal sammenholdes med, at de væsentligt hyppigere drikker sig fulde og dermed yderligere påvirker deres mulighed for at få en uddannelse.

Undersøgelsen kan ikke fastslå om det er det seksuelle overgreb, der er årsag til det store alkoholforbrug.

Eller om det tværtimod er alkoholforbruget, der øger risikoen for et overgreb.

Rapporten anbefaler dog, at man er ekstra opmærksom på risikoen for seksuelle overgreb, når unge har et højt forbrug af alkohol.

- Hvis man arbejder med unge, der har et tidligt og stort forbrug af alkohol, vil det være hensigtsmæssigt også at inddrage forhold som seksuelle overgreb som en del af problemstillingen, står der i rapporten.

- Desuden er det relevant at overveje, om der er en bagvedliggende faktor i spil, nemlig om barnet/den unge har svært ved at fornemme, hvad der er en rimelig grænse

Overgreb på børn under syv år

Rapporten giver ikke noget helt klart billede af, hvor mange seksuelle overgreb, der finder sted. Den arbejder nemlig med tre forskellige parametre.

Den har således både spurgt til, hvornår de unge første gang havde seksuelt samkvem, hvem der tog initiativet første gang samt hvorvidt de efter første gang har haft seksuelt samkvem med en anden mod deres vilje.

Nogle af konklusionerne er, at 6-7 procent første gang havde seksuelt samkvem da de var 7 år eller yngre.

Og hele 41 procent havde seksuelt samkvem mens de stadig var under den kriminelle lavalder på 15 år. I en del tilfælde var de sammem men en jævnaldrende.

22 procent af kvinderne og 5 procent af mændene svarer, at de ikke selv var med til at bestemme, da de havde seksuelt samkvem mens de var mindreårige.

Rapporten gør dog selv opmærksom på, at tallet på egentlig overgreb er højere, da det som udgangspunkt må betegnes som et overgreb, hvis en voksen er sammen med en mindreårig.

- Uanset om et barn kan forekomme seksuelt indladende, er det den voksnes (eller ældre persons) ansvar at sørge for, at der ikke kommer til at ske seksuelle handlinger, skriver rapportens forfattere.

