Familiemedlemmer skal have hjælp til at opdage seksuelle overgreb

Man går måske med en nagende mistanke. Ens barn, nevø, niece eller medlem af sportsklubben ændrer pludselig adfærd. Har barnet muligvis været udsat for et seksuelt overgreb?

- Forældre og nærtsående står ofte på bar bund, når de går med sådan en mistanke, forklarer Arnavaraq Jørgensen, programleder i NAKUUSA.

Hun er netop i færd med at forberede årets landsindsamling, der finder sted på fredag.

Skal give det sidste skub

I år er der fokus på børnenes ret til at blive beskyttet mod seksuelle overgreb. Forud for planlægningen har NAKUUSA drøftet med forskellige parter, hvor der med fordel kan sættes ind.

- I disse år bliver fagfolkene opkvalificeret og får oplysninger om, hvilke tegn de skal holde øje med. Men de nærtstående mangler ofte denne viden, Arnavaraq Jørgensen.

NAKUUSA har endnu ikke planlagt præcist, hvordan en oplysningskampagne rettet mod de nærtstående præcist kommer til at se ud. Det vil blandt andet komme an på, hvor gavmild befolkningen og virksomheder er på lørdag.

Men hun forklarer, at NAKUUSA tidligere har haft gode resultater med deres store landsdækkede kampagner, hvor evalueringerne har vist, at de er nået ud i nærmest hvert et hjørne af landet.

- Vi laver det store landsdækkende brag og så er det vores erfaring, at lokale idsjæle ofte bærer faklen ved, siger Arnavaraq Jørgensen.

Kampagnen skal både fortælle, hvilke tegn, man skal holde øje med, men også give anvisninger om, hvor man skal gå hen med sin mistanke for at få råd og vejledning.

- Vi vil give dem, der går med en mistanke, det sidste skub, så de går videre med den.

Unge skal være 'nærig med deres krop'

I de tidligere kampagner har NAKUUSA haft børn og unge fra 12 år og opefter som den vigtigste målgruppe. Og også denne gang, skal kampagnerne rettes mod dem.

Planen er blandt andet at få udarbejdet undervisningsmaterialer, der er målrettet netop denne gruppe.

I den forbindelse handler det også om, hvordan de unge skal omgåes den spirende seksualitet i teenagårene.

En undersøgelse fra SFI fra 2014 har nemlig vist, at unge også er i fare for at blive udsat for overgreb fra jævnaldrende eller nogen, der er lidt ældre end dem selv.

- Vi skal lære de unge unge, at være mere nærig med deres egen krop.

Undersøgelsen fra SFI viser, at en tredjedel af de unge, kvinder såvel som mænd, ikke selv var med til at bestemme, da de havde første gang havde seksuelt samvær.