Nakuusa: Det kan redde liv, når de står frem

I september stod kunstneren Gukki Nuka frem med en udstilling på Nuuk Kunstmuseum, der beskriver det overgreb, som han har været udsat for.

Og i marts sidste år fortalte Henrik Thomsen om de overgreb, som han var udsat for fra han var 9 til han var 11. For begge var der vigtigt at bryde det tabu, som seksuelle overgreb fortadt er omgærdet af, især for mænd.

Hos NAKUUSA, der arbejder for børns vilkår, mener man, at der er svært at overvurdere betydningen af disse skridt.

- Det bedtyder alt. Jeg vil sige at det kan redde liv, siger Arnavaraq Jørgensen, programleder i NAKUUSA.

Hun er færd med at forberede landsindsamlingen på fredag, der i år netop samler ind til en indsats for at forebygge seksuelle overgreb på børn.

NAKUUSA har i høj grad børn og unge i teenageårene som sin målgruppe, og netop for den gruppe kan det få stor betydning, at de får nogle rollemodeller, som de kan se op til.

- Mennesker som Gukki Nuka og Henrik Thomsen viser med deres eksempel, at det er muligt at komme ud på den anden side efter et overgreb og den efterfølgende fortielse, selvfølgelig fortsat med ar, siger Arnavaraq Jørgensen, der mener, at netop dette håb kan være med til at redde liv.

Selvmordstanker og selvmord kan være en af følgerne af et overgreb.

Derudover kan det hjælpe de unge til at få styr på deres egne tanker, når de hører andre udtrykke de følelser, som de selv bærer rundt på.

- Der går jo en lang proces forud før man stiller sig frem. Så de har tænkt over, hvordan de skal fortælle om overgrebet og deres følelser.

- Det betyder, at de unge kan tage nogle af de ord, de hører, og bruge dem til at få deres egne tanker på geled, vurderer Arnavaraq Jørgensen.

Landsindsamlingen under overskriften 'Alle børn har ret til beskyttelse mod overgreb' bliver sendt direkte på KNR TV fredag fra klokken 20.00 til 23.00.