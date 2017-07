Knusende god råstof-nyhed

Greenland Venture og Martin Sandy Shalmi er gået sammen om at etablere laboratoriet, fordi man har forhåbninger om, at der er en stigende aktivitet inden for råstofsektoren.

Sparer mange penge i luftfragt

- En typisk stenprøve vejer 2,5-5,0 kg. En stenprøve, der er klar til analyse, vejer 100-250g. Ved at klargøre stenprøverne i Grønland kan kunderne således spare mange penge i (luft)fragt, oplyser direktør Martin Sandy Shalmi i en pressemeddelelse.

GeoLAB Greenland ApS har indgået en 3-årig franchiseaftale med det geokemiske analyselaboratorium MS Analytical, som foretager geokemiske analyser på de prøver, der forberedes i GeoLAB Greenland ApS.

Ved at benytte GeoLAB Greenland ApS kan efterforskningsselskaberne således få analyseresultaterne hurtigt og derved optimere efterforskningen, samt kunne rapportere til markedet løbende.

Første kunde er på plads

GeoLAB Greenland ApS har indgået aftale med North American Nickel Inc. om at håndtere alle deres boreprøver i indeværende sæson.

- Det er det rigtige tidspunkt at komme i gang med et knuselaboratorium. Markedet er ved at vende og det er nu, vi i Grønland må gå sammen om at bakke op omkring råstofindustrien, siger initiativtager Martin Sandy Shalmi og fortsætter:

Læs også: Så er nikkel-efterforskningen gået i gang

- Aftalen med North American Nickel Inc. cementerer også, at vi har fundet den rigtige samarbejdspartner, siger Martin Sandy Shalmi, der er direktør i Selskabet.

Fra konkursbo til et aktiv

Per Buhl Olsen, Invest Manager i Greenland Venture A/S og bestyrelsesformand i GeoLAB Greenland ApS:

- Vi har forvandlet nogle støvede aktiver fra NunaMinerals konkursbo til et aktiv, som understøtter Råstofsektoren, det er vi meget tilfredse med og ser frem til, at selskabet udvikler sig til en god forretning i takt med, at der kommer mere gang i sektoren.

To medarbejdere søges

GeoLAB Greenland ApS oplyser, at man søger to medarbejdere, der skal stå for prøvehåndteringen.