KNR: Kamikposten bragte urigtige oplysninger

Dagen før kommunalvalget blev siumutkandidaten Nicolai Nissen fra Nuuk beskyldt for ikke at ville betale skat i Grønland af hjemmesiden Kamikposten.gl.

Hjemmesiden hævdede, at Nicolai Nissen havde købt aktierne i HECA Nuuk A/S igennem et dansk selskab. Han har nu overfor KNR dokumenteret, at aktierne er købt igennem et selskab med adresse i Grønland, hvorfor det er skattepligtigt her.

Lars Andersen, der kalder sig ansvarshavende på kamikposten.gl, erkender overfor KNR, at han ikke kan dokumentere påstanden om, at Nissen ikke skulle betale skat.

Nicolai Nissen har politianmeldt kamikposten.gl for bagvaskelse.