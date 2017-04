Hjemmeside anmeldt til politiet

Erhvervsmanden Nicolai J. Nissen, der blandt andet ejer Godthåb Bryghus og en række restauranter i Nuuk, anklages blandt andet i kamikposten.gl for ikke at betale skat i Danmark.

Benspænd

Det kan Siumut-kandidaten afvise, og han føler, at han er udsat for nogle angreb kort før valget, der skal spænde ben for hans chancer for at komme ind i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kamikposten.gl fastholder i et anonymt indlæg tirsdag beskyldningerne mod Nicolai J. Nissen.